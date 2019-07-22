Su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi
1 saat önce
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyü havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:12 Kaynak: AA
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce
'nin Akçakoca
ilçesine bağlı Uğurlu köyü havadan görüntülendi.
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