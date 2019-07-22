Son Dakika Haberleri: Su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi
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Su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi

1 saat önce

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyü havadan görüntülendi.

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyü havadan görüntülendi.
Su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:12 Kaynak: AA
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