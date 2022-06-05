Su baskınında hayatını kaybeden engelli kadınla ilgili acı detay! Yeni evine 2 hafta sonra taşınacaktı

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı. Sel felaketi sonrası evlerin bahçeleri çamurlarla doldu taştı.

4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINI SU BASTI

Aydınlık Evler Mahallesi'nden giden iki derenin dolması ve küçük köprülerin tıkanması zemin katlarda su baskınına sebep oldu. Aydınlık Evler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını da su bastı.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli Vesile Doğtaş hayatını kaybederken annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

2 HAFTA SONRA YENİ EVLERİNE TAŞINACAKLARDI

Öte yandan Doğtaş ailesinin daha önce 1971 yılında meydana gelen depremde hasar gören evlerde oturdukları, yenilenmesi için TOKİ'ye devrettikleri ve 2 hafta sonra da yeni evlerine taşınmayı planladıkları öğrenildi. Engelli kadının yeni evine taşınamadan hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü.

Vesile Doğtaş, Ulucami'nde yakınlarının katılımı ile kılınan cenaze namazı sonrasında asri mezarlıkta defnedildi.