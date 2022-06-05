Su baskınında hayatını kaybeden engelli kadınla ilgili acı detay! Yeni evine 2 hafta sonra taşınacaktı - Son Dakika
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Su baskınında hayatını kaybeden engelli kadınla ilgili acı detay! Yeni evine 2 hafta sonra taşınacaktı

05.06.2022 17:20

Burdur'da oturduğu evi su basması sonucu yaşamını yitiren engelli kadın son yolculuğuna uğurlandı. 2 hafta sonra TOKİ tarafından yaptırılan evine taşınacağı öğrenilen kadının evine taşınamadan vefat etmesi yakınlarını üzdü.

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı. Sel felaketi sonrası evlerin bahçeleri çamurlarla doldu taştı.

4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINI SU BASTI

Aydınlık Evler Mahallesi'nden giden iki derenin dolması ve küçük köprülerin tıkanması zemin katlarda su baskınına sebep oldu. Aydınlık Evler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını da su bastı.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli Vesile Doğtaş hayatını kaybederken annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

2 HAFTA SONRA YENİ EVLERİNE TAŞINACAKLARDI

Öte yandan Doğtaş ailesinin daha önce 1971 yılında meydana gelen depremde hasar gören evlerde oturdukları, yenilenmesi için TOKİ'ye devrettikleri ve 2 hafta sonra da yeni evlerine taşınmayı planladıkları öğrenildi. Engelli kadının yeni evine taşınamadan hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü.

Vesile Doğtaş, Ulucami'nde yakınlarının katılımı ile kılınan cenaze namazı sonrasında asri mezarlıkta defnedildi.

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Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor Burdur'da su baskınında ölen engelli kadının evinde temizlik çalışması yapılıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su baskınında hayatını kaybeden engelli kadınla ilgili acı detay! Yeni evine 2 hafta sonra taşınacaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su baskınında hayatını kaybeden engelli kadınla ilgili acı detay! Yeni evine 2 hafta sonra taşınacaktı - Son Dakika
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