Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu - Son Dakika
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Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu

05.06.2022 15:30
Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu

Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu Burdur'daki su baskınında ölen engelli kadının 1 hafta sonra yeni evine taşınma planı yaptığı öğrenildi Burdur'da su baskınında hayatını kaybeden kadın cenazesi toprağa verildi Burdur'da oturduğu evi su basması sonucu...

Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu

Burdur'daki su baskınında ölen engelli kadının 1 hafta sonra yeni evine taşınma planı yaptığı öğrenildi

Burdur'da su baskınında hayatını kaybeden kadın cenazesi toprağa verildi

BURDUR - Burdur'da oturduğu evi su basması sonucu hayatını kaybeden engelli kadının cenazesi, toprağa verildi. Bir hafta sonra TOKİ tarafından yapılan evine taşınacağı öğrenilen kadının evine taşınamadan vefat etmesi yakınlarını üzüntüye boğdu.

Burdur'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı. Sel felaketi sonrası evlerin bahçeleri çamurlarla doldu taştı. Aydınlık Evler Mahallesi'nden giden iki derenin dolması ve küçük köprülerin tıkanması sonrasında zemin katlarda su baskınına sebep oldu. Aydınlık Evler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını da su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kadın Vesile Doğtaş hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Doğdaş ailesinin daha önce 1971 yılında meydana gelen depremde hasar gören evlerde oturdukları, yenilenmesi için TOKİ'ye devrettikleri ve 2 hafta sonrada yeni evlerine taşınmayı planladıkları öğrenildi. Engelli kadının yeni evine taşınamadan hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü.

Vesile Doğdaş, Ulucami'nde yakınlarının katılımı ile kılınan cenaze namazı sonrasında Asri mezarlıkta defnedildi.

Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu
Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu
Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu
Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu
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Kaynak: İHA

Burdur, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su baskınında hayatını kaybetti, ortaya çıkan acı gerçek üzüntüye boğdu - Son Dakika

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