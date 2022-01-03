SU BASKININDAN ZARAR GÖREN SERADAKİ ÜRÜNLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde perşembe günü yoğun yağıştan dolayı örtü altı sebze üretimi yapılan seralarda üreticiler, ürünlerini temiz suyla yıkadıktan sonra mantarsal hastalıkların oluşmaması için dezenfekte etti.

Örtü altı sebze üreticileri, yoğun yağış sonrası su baskınından sonra seralarında temizlik çalışması başlattı. Üreticiler, seralardaki ürünlerini temiz su ile yıkadıktan sonra mantarsal hastalıkların oluşmaması için dezenfekte ürünleri ile temizledi.

Üreticilerden Abdurrahman Topuz (45), "Selden sonra yapacağımız şey dezenfekte etmektir. Temiz su ile ağaçları yıkadık. Zirai dezenfekte ve koruyucu ürünler sıkıyoruz. Bakteriyel hastalıklardan korunmak için yapıyoruz. Biz de elimizden gelen çabayı yapıyoruz. Toplam 23 dönüm seramı su bastı. Sel suyu seramın içinde 1 metre yükseldi. Domates seramın içinden sel suları hala çıkmadı" diye konuştu.

Biber üreticisi Muhammet Çoban (37) ise perşembe akşamı başlayan yağıştan dolayı su basan serasında cuma günü öğleden sonra suyun boşaltıldığını anlattı. Seradaki ürünlerin 12 saatten fazla su altında kaldığına değinen Çoban, "Biber olduğu için kökleri çok çabuk hastalanır. Biz ne kadar dezenfekte gibi koruyucu ürünler uygulasak da bu fidanların 2 veya 3 ay ömrü var. Bu sene sezonu erken kapatacağız" dedi.

Kum Mahalle Muhtarı Recep Peynirci ise TARSİM'in üretici zararını karşılaması için 10 gün içinde ürünün ziyan olması gerektiğini söyledi. Biber serasındaki ürünün 2 ayda yok olacağını anlatan Peynirci, "Çiftçimiz, sel basan seralarında dezenfektan veya koruyucu uygulamaktan fırsat bulup tarım ilçe müdürlüğüne gidip zarar tespitini yaptıramadı. Görevliler araziyi gezerse sel baskını yaşayan çiftçilerimizin derdini anlayacak. Üretici kazancı olmadığı gibi yaptığı masrafı cebinden ödeyecek" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise sel baskını olan seralardaki ürünleri beyin ölümü gerçekleşen insana benzetti. Kökce, "Bu ürünler yoğun bakımda 1 veya 2 ay yaşayabilir. Sonunda ölür" sözleriyle üreticinin zararını dile getirdi.