SU BASKINLARI TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU - Son Dakika

İstanbul DHA - İSTANBUL sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş- Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.
Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır denildi.
Diğer açıklamada ise, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır uyarısı yer aldı.
Kaynak: DHA
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