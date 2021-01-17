Su bendinde mahsur kalan köpeği canları pahasına kurtardılar - Son Dakika

Su bendinde mahsur kalan köpeği canları pahasına kurtardılar

17.01.2021 13:36

Su bendinde mahsur kalan köpeği canları pahasına kurtardılar Osmaniye'de Karaçay dere yatağı üzerinde mahsur kalan köpeği belediye işçileri canları pahasına kurtardı.

Su bendinde mahsur kalan köpeği canları pahasına kurtardılar

OSMANİYE - Osmaniye'de Karaçay dere yatağı üzerinde mahsur kalan köpeği belediye işçileri canları pahasına kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de devam eden yağışlardan dolayı Karaçay'da bulunan dere yatağının debisi arttı. Sağanak ve fırtına nedeniyle kent genelinde olumsuzlukların önüne geçmek ve olası sel baskınlarını engellemek için sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını yürüten Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri İnşaat Amirliği ekipleri, Karaçay'da bulunan dere yatağında çalışma yaptıkları sırada bent üzerinde mahsur kalan köpeği gördüler.

Sel suları arasında güçlükle ayakta duran köpeğe duyarsız kalmayan ekipler hemen harekete geçti. Önce kürek yardımıyla kurtarılmaya çalışılan köpek başarılı olunamayınca ekipler canları pahasına köpeğe el uzattı. Ayağından tutulan köpek çekilerek alındı. Köpek daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

Su bendinde mahsur kalan köpeği canları pahasına kurtardılar
Su bendinde mahsur kalan köpeği canları pahasına kurtardılar
Su bendinde mahsur kalan köpeği canları pahasına kurtardılar
Su bendinde mahsur kalan köpeği canları pahasına kurtardılar

Osmaniye, Karaçay, Köpek, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su bendinde mahsur kalan köpeği canları pahasına kurtardılar - Son Dakika


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