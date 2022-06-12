Su birikintileri çekildi, kemikler ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikametin bahçesinde insan kemikleri bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erçağ Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikametin bahçesinde yağışlar nedeniyle biriken suların çekilmesiyle göçük meydana geldi. Göçüğün olduğu yerde insan kemiklerini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, göçük çevresinde inceleme yaptı. Kemiklerin kime ait olduğu, yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ