Su Birikintisi İçerisinden Oy Kullanmaya Gittier
18 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için evinden çıkan seçmenler, aşırı yağmur nedeniyle okul önünde biriken su birikintilerinin içinden geçerek sandığa gitti.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde oy kullanmak için evinden çıkan seçmenler, aşırı yağmur nedeniyle okul önünde biriken su birikintilerinin içinden geçerek sandığa gitti.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğlen saatlerine kadar sürdü. Yağış nedeniyle Duruca
Mahallesinde oy kullanılan okulun önünde birikinti oluştu. Vatandaşlar su birikintisi içerisinden geçerek oylarını kullandı. Nusaybin Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgedeki su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:34 Kaynak: İHA
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