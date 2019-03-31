Son Dakika Haberleri: Su Birikintisi İçerisinden Oy Kullanmaya Gittier

Su Birikintisi İçerisinden Oy Kullanmaya Gittier

18 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için evinden çıkan seçmenler, aşırı yağmur nedeniyle okul önünde biriken su birikintilerinin içinden geçerek sandığa gitti.

Su Birikintisi İçerisinden Oy Kullanmaya Gittier, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için evinden çıkan seçmenler, aşırı yağmur nedeniyle okul önünde biriken su birikintilerinin içinden geçerek sandığa gitti.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğlen saatlerine kadar sürdü. Yağış nedeniyle Duruca Mahallesinde oy kullanılan okulun önünde birikinti oluştu. Vatandaşlar su birikintisi içerisinden geçerek oylarını kullandı. Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgedeki su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:34 Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, Güncel
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