Son Dakika Haberleri: Su Birikintisine Düşen 3 Kardeşten 1'i Daha Hayatını Kaybetti

Su Birikintisine Düşen 3 Kardeşten 1'i Daha Hayatını Kaybetti

56 dakika önce

Gaziantep'te oyun oynarken su birikintisine düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 kardeşten ikincisi de hayatını kaybetti.

Su Birikintisine Düşen 3 Kardeşten 1'i Daha Hayatını Kaybetti, System.String[]
Gaziantep'te oyun oynarken su birikintisine düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 kardeşten ikincisi de hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Yusuf K., 35 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde 27 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, su birikintisi çevresinde oyun oynayan 3 Suriye uyruklu kardeşten 8 yaşındaki Yusuf K., suya düşünce 11 yaşındaki Abdulfettah K. ile 13 yaşındaki M.K kardeşlerini kurtarmak için suyu girmiş, suda boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerden Abdulfettah K., olay günü hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden M.K, aynı gün taburcu edilirken, Yusuf K. ise 35 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesinin Aktoprak Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sırrı Çözülemiyor! Sivas'taki Delik Tepe Tüneli Merak Konusu Oldu Cezaevinden Çıktıktan 5 Saat Sonra Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

"Ay Lav Yu" Filmi Gerçek Oldu Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 14:19:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Birikintisine Düşen 3 Kardeşten 1'i Daha Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]