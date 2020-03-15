Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti Konya'nın Beyşehir ilçesinde su göletine düşen genç boğuldu.

Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde su göletine düşen genç boğuldu. Gencin su altından cansız bedenine dalgıçlar tarafından ulaşıldı.

Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Dursun Ali Özhölçek, aynı yaştaki arkadaşı H.İ.A. ile birlikte yerleşim sınırları içerisinde bulunan ve yıllar önce kömür ocağı olarak kullanılan tel örgüyle çevrili su birikintisinin olduğu alana geldi. Yeraltı taban suyunun yağmur sularıyla birikinti küçük bir gölet haline dönüştürdüğü tel örgüyle çevrili alana gezmek amacıyla arkadaşıyla birlikte giren Dursun Ali Özhölçek, burada suyun kenarında arkadaşıyla yürürken alanın eğimli olması sebebiyle ayağı kayarak suya düştü. Suya düşen arkadaşını kurtarmak isteyen H.İ.A., bunda başarılı olamayınca gözden kaybolan arkadaşının suya düştüğünü haber vermek için olayın şokuyla yaşadığı Beyşehir'e bağlı Esence Mahallesi'ne gitmek yerine Seydişehir'e bağlı Çavuş Mahallesi'ne doğru yürümeye başladı. Olayın haber alınması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait bir dalgıç ekibi de Konya'dan olay yerine sevk edildi. H.İ.A., jandarma ekiplerine arkadaşının suya düştüğü noktayı gösterirken, suya giren arama kurtarma ekipleri de gösterilen noktada yaptığı su altı aramasında kısa sürede içerisinde yaklaşık 2 metre derinlikte kayıp olan gencin cansız bedenine ulaştı. Cenaze nakil aracına alınan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Su birikintisine düşen genç hayatını kaybetti

Beyşehir, Esence, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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