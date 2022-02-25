Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

25.02.2022 09:14
Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da su birikintisine giren otomobil takla attı.

Elazığ'da su birikintisine giren otomobil takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ Güney Çevre Yolu Keklik Tepe üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 34 TY 9504 plakalı otomobil, yağmur sonrası oluşan su birikintisine girdi. Takla atan araçtaki 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin tedavisi ambulansta yapılırken, biri ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yoldaki su birikintisinin boşaltılması için karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi. - ELAZIĞ

Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

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Otomobil, Elazığ, Polis, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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