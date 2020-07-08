Su bolluğunda kuraklık yaşıyorlar - Son Dakika

Su bolluğunda kuraklık yaşıyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 5 bin dönüm araziye yetecek kapasitede suyun bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çiftçiler, yaklaşık 600 metre uzakta boşa akan gölete rağmen susuzluk çekiyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 5 bin dönüm araziye yetecek kapasitede suyun bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çiftçiler, yaklaşık 600 metre uzakta boşa akan gölete rağmen susuzluk çekiyor.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çevre dağlardan akan suların beslediği Pınarbaşı göleti, hemen yakınında kuraklığın yaşandığı tarlalara rağmen boşa akıyor. Yaklaşık 5 bin dönüm araziye yetecek kadar su taşıyan gölete rağmen çevredeki arazi sahipleri susuzluk çekiyor. Yaşanan susuzluk nedeniyle bölgedeki tarlaların topraklarında derin çatlaklar meydana gelirken şeftali, zeytin, üzüm ve nar gibi meyveleri yetiştiren üreticiler ise yaklaşık 600 metre uzaklıkta bulunan ve boşa akan göletten sepetli motosiklet yardımıyla taşıdığı sularla arazilerini değerlendirmeye çalışıyor.


Daha önce mahalle muhtarı vasıtasıyla belediye, kaymakamlık gibi birçok kuruma defalarca başvuruda bulunan mahalleli, su bolluğuna rağmen susuzluk çektiklerini kaydetti. Yaşanan kuraklık nedeniyle ürünlerden de verim alamadıklarını belirten mahalleli, göletin çevresinde güvenlik önlemi alınmadığını da söyleyerek yetkililere tepki gösterdi. Mahalle muhtarı İsmail Erkmen, "Mahallemizin su kaynağı bol, bu suyu tarım alanlarında kullanmak istiyoruz. Şeftali, zeytin, üzüm bağı, nar gibi meyvelerin yetiştiriciliğini yapıyoruz. Arazilerimizden yetiştirdiğimiz ürünlerin susuzluktan hasat mevsiminde verim alamıyoruz. Mahallemizde boşa akan bir suyumuz var. Çevremizdeki tüm arazilere yetecek kadar su var. Ancak biz bu suyu kullanmıyoruz bu konuda yetkilerin bize destek olmasını istiyoruz" diye konuştu.


Öte yandan suyun aktığı güzergahta bulunan arazilerden ırmağın aşağı kısmında kalan arazilerin sulandığı, ırmağın yukarısında bulunan yaklaşık 2 bin dönüm arazinin ise kuraklık yaşadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Yeşilyurt Mahallesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su bolluğunda kuraklık yaşıyorlar - Son Dakika
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