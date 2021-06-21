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Su Borçları Yapılandırılıyor - Son Dakika

Su Borçları Yapılandırılıyor

21.06.2021 14:36
Su Borçları Yapılandırılıyor, System.String[]

21 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİSu borçları yapılandırılıyorBURSA - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

21 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Su borçları yapılandırılıyor

BURSA - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırmadan 30 Nisan 2021 ve öncesine ait BUSKİ'ye borcu olan aboneler, yararlanabilecekler. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma kapsamında ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkanı verildi.

Söz konusu kanun ile BUSKİ'ye ait borçların yapılandırılması ve peşin ödemede, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak hesaplanacak tutardan, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim imkanı sunuluyor. Kanun ile BUSKİ'ye ait borçların yapılandırılarak ödenmesinde, abonelere önemli bir fırsat sunuluyor. Buna göre, vade tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesine ait ödenmemiş bulunan; "su ve atık su bedeli alacakları", "harcamalara katılma payı alacakları", "cezalar (hasar bedeli ve kaçak su zabıt varakası)" gibi borçlar, peşin ve taksitlendirme yolu ile ödenebilecek. Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine yapılabileceği gibi e-devlet uygulaması ile de yapılabilecek. Yasal takip başlatılan abonelerin ise BUSKİ'nin Acemler'deki merkez birimlerine başvurması gerekiyor.

İlk vade tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde yüzde 90'lık indirim, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde yüzde 50'lik indirim imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

Bu kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilir.

Ancak, birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Su Borçları Yapılandırılıyor
Su Borçları Yapılandırılıyor
Su Borçları Yapılandırılıyor

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Gazete, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi Su Borçları Yapılandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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