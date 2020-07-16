Su borçlarına taksitlendirme geldi - Son Dakika

Su borçlarına taksitlendirme geldi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Kuruluna katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de imzasını taşıyan önerge ile su faturası borcu olanlara taksitle ödeme kolaylığı sağlandı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Kuruluna katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de imzasını taşıyan önerge ile su faturası borcu olanlara taksitle ödeme kolaylığı sağlandı. Ayrıca su tüketimindeki kademe limitleri de vatandaş lehine değiştirildi.

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Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş imzası ile TESKİ Genel Kuruluna sunulan ilave gündem maddesinde, "Yaşadığımız pandemi dönemi sonrası ilk defa toplanan TESKi Genel Kurulunca değerlendirilmek üzere yoğun su kullanımının devam ettiği bu süreçte TESKİ su, atık su, güvence yaptırım ve hizmet tarifesinde belirlenen konut ve geçici konut abonelerinin 1 metreküp - 10 metreküp olan birinci kademe aralığının 1 metreküp - 20 metreküp olarak 11 metreküp - 20 metreküp olan ikinci kademe aralığının 21 metreküp - 40 metreküp olarak 21 metreküp ve üzeri olan üçüncü kademe aralığının ise 41 metreküp ve üzeri olarak değiştirilmesi hususunu bilgilerinize ve gereğine arz ederim" denildi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'inde imzası ile verilen bir diğer ilave gündem maddesi ile TESKİ'ye su borcu olan abonelerin borçlarını 6 takside kadar taksit imkanı ile ödemelerine olanak sağlayan öneri de gündeme alındı.

"Yaşadığımız pandemi dönemi sonrası ilk defa toplanan TESKi Genel Kurulunca değerlendirilmek üzere TESKİ Genel Müdürlüğüne 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle borcu bulunan abonelerin borçlarına 6 aya kadar taksitlendirmesi hususunu bilgilerinize ve gereğine arz ederim" ibarelerine yer verilen öneri önce gündeme alındı ardından TESKİ'nin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda oy birliği ile kabul edilen öneri genel kurulda da oy birliği ile kabul edildi. Böylece 30 Haziran tarihi itibariyle borcu olan abonelerin İlk başvuru tarihi 27 Temmuz son başvuru tarihi 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmesi ayrıca üst üste iki taksitini ödemeyen abonenin taksitlendirmesinin iptal edilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. Komisyon kararı genel kurul tarafından da oy birliği ile kabul edildi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Tekirdağ, Ergene, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Su borçlarına taksitlendirme geldi - Son Dakika Ekonomi
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