Su borcu olsa bile sular kesilmeyecek - Son Dakika
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Su borcu olsa bile sular kesilmeyecek

6 saat önce

Akçakoca Belediyesi Korona virüsü nedeniyle ilçede su borcu olsa bile 1 ay boyunca konutların suyu kesilmeyeceği bildirildi.

Su borcu olsa bile sular kesilmeyecek, System.String[]

Akçakoca Belediyesi Korona virüsü nedeniyle ilçede su borcu olsa bile 1 ay boyunca konutların suyu kesilmeyeceği bildirildi.


Yaşadığı ekonomik sıkıntıya rağmen, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 1 ay su kesintisine gidilmeyeceği talimatı verdi. Akçakoca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, korona virüs ile mücadele kapsamında hijyen tedbirlerine önem veren Başkan Okan Yanmaz, konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 1 ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceğini açıkladı. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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