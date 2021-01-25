Su borcu yapılandırılması için son hafta - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), su borcu yapılandırması için son haftaya girildiğini bildirdi.

MARSU'dan yapılan açıklamada, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği su borcu yapılandırmasının son müracaat gününün 31 Ocak 2021 olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "7256 Sayılı Kanun ile önceki dönemlere ait su borçlarına taksit fırsatı getirilmiştir. Bu kapsamda gecikme cezaları silinerek ve Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanacaktır. Taksit seçeneklerinde 6-9-12-18 ay seçecekleri sunulmaktadır. Ödeme şekli 2 ayda 1 olup toplamda 36 ay süreye yayılmaktadır. Yapılandırılan tutarlarda kredi kartı ile ödeme sağlanmaktadır. Peşin ödemelerde ise gecikme bedellerinin yüzde 90'nı silinmektedir." denildi.