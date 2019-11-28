Son Dakika Haberleri: Su boru hattı çalışmasında göçük, 1 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Su boru hattı çalışmasında göçük, 1 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika

Su boru hattı çalışmasında göçük, 1 işçi göçük altında kaldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boru hattı çalışmasında meydana gelen göçük altında bir işçi kaldı.

Su boru hattı çalışmasında göçük, 1 işçi göçük altında kaldı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boru hattı çalışmasında meydana gelen göçük altında bir işçi kaldı. Ekipler işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.


Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi İbrikdere Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından yapılan boru hattı inşaatı sırasında karayolunun altında kalan kısımda göçük meydana geldi. Göçük altında D.P. isimli bir işçi kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler D.P.'nin kurtarılması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kartepe, Kocaeli, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:04:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su boru hattı çalışmasında göçük, 1 işçi göçük altında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]