Su boruları çalınan çiftçi sinirden deliye döndü! Tepkisini dışa vurma şekli şaşırttı

İhsaniye ilçe merkezinde edinilen bilgilere göre, İhsan Yaşık isimli çiftçi, tarlasına geldiğinde sulama borularının yerinde olmadığını gördü. Bir süre çevrede boruları arayan adam daha sonra jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

PANKARTTA SERT İFADELER

Duruma çok öfkelenen Yaşık ardından görenlerin ağzını açık bırakacak bir pankart yazdırarak tarlasına astı. Çiftçinin pankartında "Benim boruları çalan ... çocuğu kalanları da götür ben senin hesabını görürüm" ifadeleri yazdı.

"BU İŞİ ADET HALİNE GETİRMİŞLER"

Astırdığı pankart ile borularını çalan şahıslara seslenen Yaşık, "Ben çiftçilikle uğraşıyorum ve burada sulama borularını çalıyorlar benimde bu sene en az 250-300 adet civarı sulama borularım çalındı. Ben de buna sinirlenerek bu yazıyı yazdım eğer yiğit mertse adam gelsin benden özür dilesin affedeceğim ama özür dilemezse arkasındayım ve kimin olduğunu da biliyorum. Bu civarlarda çok kişinin borusu çalındı, çalan kişiler kendilerine boruları çalarak kazanç sağlıyorlar. Ama onları biliyoruz gelsinler özür dilesinler, ben kızara kızara bu yazıyı yazdım ama arkasındayım ve onları biliyorum. Karşı tarafta bir tarla sahibinin daha boruları çalındı köyde bir sürü kişinin boruları çalındı. Bunlar bu işi adet haline getirmişler. İş nöbet tutmaya doğru gidiyor ama biz nöbet tutmayacağız bu yazıyı dikkate alsınlar" dedi.