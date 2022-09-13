Su boruları çalınan çiftçi sinirden deliye döndü! Tepkisini dışa vurma şekli şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Su boruları çalınan çiftçi sinirden deliye döndü! Tepkisini dışa vurma şekli şaşırttı

13.09.2022 15:24

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir çiftçi, tarlasından sulama borularının çalınmasına astığı pankartla isyan etti. Pankarta yazan "Benim boruları çalan ... çocuğu kalanları da götür ben senin hesabını görürüm" ifadesi ise çiftçinin öfkesinin dışa vurmuş halini yansıttı.

İhsaniye ilçe merkezinde edinilen bilgilere göre, İhsan Yaşık isimli çiftçi, tarlasına geldiğinde sulama borularının yerinde olmadığını gördü. Bir süre çevrede boruları arayan adam daha sonra jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

PANKARTTA SERT İFADELER

Duruma çok öfkelenen Yaşık ardından görenlerin ağzını açık bırakacak bir pankart yazdırarak tarlasına astı. Çiftçinin pankartında "Benim boruları çalan ... çocuğu kalanları da götür ben senin hesabını görürüm" ifadeleri yazdı.

Hırsızlara kızan adam tepkisini akıllara durgunluk veren pankartla gösterdi

"BU İŞİ ADET HALİNE GETİRMİŞLER"

Astırdığı pankart ile borularını çalan şahıslara seslenen Yaşık, "Ben çiftçilikle uğraşıyorum ve burada sulama borularını çalıyorlar benimde bu sene en az 250-300 adet civarı sulama borularım çalındı. Ben de buna sinirlenerek bu yazıyı yazdım eğer yiğit mertse adam gelsin benden özür dilesin affedeceğim ama özür dilemezse arkasındayım ve kimin olduğunu da biliyorum. Bu civarlarda çok kişinin borusu çalındı, çalan kişiler kendilerine boruları çalarak kazanç sağlıyorlar. Ama onları biliyoruz gelsinler özür dilesinler, ben kızara kızara bu yazıyı yazdım ama arkasındayım ve onları biliyorum. Karşı tarafta bir tarla sahibinin daha boruları çalındı köyde bir sürü kişinin boruları çalındı. Bunlar bu işi adet haline getirmişler. İş nöbet tutmaya doğru gidiyor ama biz nöbet tutmayacağız bu yazıyı dikkate alsınlar" dedi.

Hırsızlara kızan adam tepkisini akıllara durgunluk veren pankartla gösterdi
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

İhsaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su boruları çalınan çiftçi sinirden deliye döndü! Tepkisini dışa vurma şekli şaşırttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 15:39:37. #1.12#
SON DAKİKA: Su boruları çalınan çiftçi sinirden deliye döndü! Tepkisini dışa vurma şekli şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement