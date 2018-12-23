Son Dakika Haberleri: Su Borusu Çalan Hırsıza Sopalı Dayak

Su Borusu Çalan Hırsıza Sopalı Dayak

3 saat önce

Hatay'da, bir işletmenin su gideri borularına göz diken hırsızlar, iki defa boruları çalma girişiminde bulundular.

Su Borusu Çalan Hırsıza Sopalı Dayak, System.String[]
Hatay'da, bir işletmenin su gideri borularına göz diken hırsızlar, iki defa boruları çalma girişiminde bulundular. İş yeri sahibi hırsızlardan birini yakalayarak sopayla dayak attı.

Olay, Kırıkhan ilçe merkezi İnönü Bulvarında meydana geldi. Bir işletmenin su gideri borularına göz diken hırsızlar, aynı noktada iki defa hırsızlık girişiminde bulundu. Hırsızlardan biri ilk olarak sabah saatlerinde hırsızlık girişiminde bulundu. İş yeri sahibinin fark etmesi üzerine, hırsız çaldıklarını bırakarak kaçtı. Daha sonra aynı hırsız arkadaşıyla beraber tekrar boruları çalmak için işletmenin arkasına geldi. Hırsızları fark eden işletme sahibi, hırsızlardan birini yakalayarak elindeki sopayla hırsıza vurmaya başladı. Hırsızlardan diğeri kaçarken, bina sakininin yakaladığı hırsızda yediği dayağın ardından kaçarak uzaklaştı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü şimdi güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızları arıyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:07 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa
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