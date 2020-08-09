Su borusu patladı, araç yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Su borusu patladı, araç yolda mahsur kaldı

Su patlağının oluşturduğu çukurda kamyonet asılı kaldı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde su patlağının oluşturduğu çukuru görmeyen kamyonet sürücünün aracı çukurda asılı kaldı. Araç sürücüsü çaresiz gözlerle aracını izlerken, kasasında yüklü salçalık domatesleri pazar pazarına satmaya götürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak üzerinde dün akşam oluşan içme suyu hattı patlağı belediye ekiplerince onarılmayınca, bu sabah sızan su yolda çökmeye neden oldu. Bu esnada sokak üzerinde seyir halinde bulunan Hasan Hüseyin Güven idaresindeki salçalık domates yüklü 16 ASE 01 plakalı kamyonet ön kısmı oluşan çukurdan kurtulurken, aracın arka kısmı çukurda asılı kaldı. Olay yerine trafik ve zabıta ekipleri gelirken, çevredeki vatandaşlar belediye tepki göstererek, dünden buyana su sızıntısı olduğunu ama ekiplerin gelip bakmadığını söylediler.

"Ön tarafı kurtardı, arka tekerlerkomple battı"

Görgü şahidi Mesut Candan, yolda çökmenin yaşandığı gördüğü gibi evinden aşağı indiğini anlatarak, "Araba yukarıdan geliyordu. Ben yolu kapatmak için müdahale edecektim. Bir araba geçti, müdahale edemedim ve battı. Ön tarafı kurtardı, arka tekerlikler komple battı" dedi.

Asılı kalan araç belediye ait kepçe yardımı ile asılı kaldığı yerden kurtarılırken, belediye patlağın yerde çalışma yaptı.