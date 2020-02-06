Su borusu patladı, cadde göle döndü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde su borusunun patlaması sonucu cadde ve bazı sokaklar göle dönerken, araç trafiğine kapatıldı.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Ana isaleye bağlı 3-5 mahallenin suyunu besleyen 300'lük asbest boru patlamış. Bir saatliğine şehrin tamamının suyunu keseceğiz. Burası azaldıktan sonra diğer mahalleyi besleyen kısmı tamir ettikten sonra yeniden su verilecek. Bir saat tüm mahallelerde kesinti var. Sonra burası yapılana kadar da diğer bölgelerdeki su kesintisi bu tamirat bitene kadar sürecek" dedi.