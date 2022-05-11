Su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı - Son Dakika
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Su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı

11.05.2022 09:13

Bahçeşehir'de İSKİ'ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Bahçeşehir'de İSKİ'ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Su metrelerce yüksekliğe ulaşırken, arıza nedeniyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Bahçeşehir'de kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı. Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı. Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

(Medeni Topaloğlu - Erdal Can İçelli - İHA)

Su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı
Su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı
Su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı
Su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı - Son Dakika


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