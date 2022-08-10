Su borusu patladı, metrelerce su fışkırdı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Su borusu patladı, metrelerce su fışkırdı... O anlar kamerada

10.08.2022 12:01

Su borusu patladı, metrelerce su fışkırdı.

Su boru su patladı, metrelerce su fışkırdı... O anlar kamerada

KOCAELİ Kocaeli'nin Derince ilçesinde patlayan borudaki su yaklaşık 10 metre yukarı fışkırdı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Derince İbni Sina Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın tam ortasında bulunan su borusu patladı. Patlama sebebiyle su yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar fışkırdı. Olayı gören çevredekiler durumu belediyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler suyu kapatarak çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su borusu patladı, metrelerce su fışkırdı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su borusu patladı, metrelerce su fışkırdı... O anlar kamerada - Son Dakika
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