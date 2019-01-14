Son Dakika Haberleri: Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura Düştü

Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura Düştü

34 dakika önce

Su borusu patladı, otomobil yolda oluşan dev çukura düştüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da içme suyu şebekesinin borusu patlaması üzerine yolda dev çukur oluştu.

Su borusu patladı, otomobil yolda oluşan dev çukura düştü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da içme suyu şebekesinin borusu patlaması üzerine yolda dev çukur oluştu. Oluşan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen içme suyu şebekesinin borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle asfalt çökerek yolda dev çukur oluştu.
İbrahim S. kullandığı 63 RB 088 plakalı otomobil ile seyir halindeyken bir anda devasa çukurun içine düştü. Aracın yarısı çukur içinde kalırken, sürücü İbrahim S., olayı yara almadan atlattı.
Araç çukurdan çıkarıldı, belediye ekipleri patlayan su borusunu onararak, yolda oluşan çukuru kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çatlak Oluştu Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı

Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 21:47:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]