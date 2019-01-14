Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura Düştü
34 dakika önce
Su borusu patladı, otomobil yolda oluşan dev çukura düştüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da içme suyu şebekesinin borusu patlaması üzerine yolda dev çukur oluştu.
Su borusu patladı, otomobil yolda oluşan dev çukura düştü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da içme suyu şebekesinin borusu patlaması üzerine yolda dev çukur oluştu. Oluşan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.
Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü
ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen içme suyu şebekesinin borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle asfalt çökerek yolda dev çukur oluştu.
İbrahim S. kullandığı 63 RB 088 plakalı otomobil ile seyir halindeyken bir anda devasa çukurun içine düştü. Aracın yarısı çukur içinde kalırken, sürücü İbrahim S., olayı yara almadan atlattı. Araç
çukurdan çıkarıldı, belediye ekipleri patlayan su borusunu onararak, yolda oluşan çukuru kapattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:13 Kaynak: İHA
Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çatlak Oluştu
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu