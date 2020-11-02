Su borusu patladı, PTT Başmüdürlüğü önü göle döndü - Son Dakika

Su borusu patladı, PTT Başmüdürlüğü önü göle döndü
02.11.2020 09:27
Samsun'da PTT Başmüdürlüğü'nün önünde bulunan içme suyu hattının patlaması sonucu cadde göle döndü.
Samsun'da PTT Başmüdürlüğü'nün önünde bulunan içme suyu hattının patlaması sonucu cadde göle döndü.
İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gezi Caddesi üzerindeki içme suyu hattının patlaması sonucu yayalar ve araçlar zor anlar yaşadı. PTT Başmüdürlüğü girişi ve önündeki alanın tamamen sularla kaplanması işe girişleri zorlaştırdı.
Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri olaya müdahale etti. Yapılan çalışma sonucu, patlayan su borusu onarıldı ve bölgede biriken su çekildi. - SAMSUN
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