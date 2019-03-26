Son Dakika Haberleri: Su Borusu Patladı Yol Göle Döndü

Su Borusu Patladı Yol Göle Döndü

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, caddeden geçen şebeke suyu borusu patladı.

Su Borusu Patladı Yol Göle Döndü, System.String[]
ŞANLIURFA'da, caddeden geçen şebeke suyu borusu patladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan basınçlı su nedeni ile yollar göle döndü. Boru ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla onarıldı.

Bugün öğleden sonra Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi yakınlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su borusu patladı. Borudan çıkan basınçlı su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı, yol göle döndü. Borudan çıkan suyun şiddeti çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla boru onarıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:35 Kaynak: DHA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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