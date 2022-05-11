Su borusu patladı, yollar göle döndü - Son Dakika
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Su borusu patladı, yollar göle döndü

11.05.2022 10:20
Su borusu patladı, yollar göle döndü

Başakşehir Bahçeşehir ile Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında su borusu patladı.

Başakşehir Bahçeşehir ile Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su kameralar yansırken patlama sonucu yollar göle dönerken bazı araçlar yürümekte zorluk çekti.

Başakşehir Bahçehir ile Yeşilkent Mahallesi arasında bağlantı yolundaki kavşakta İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu su metrelerce yükseğe fışkırtı. Kavşakta yollar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Su nedeniyle Isparta Kule ile Yeşilkent istikametine giden yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Oluşan vantuz arıza nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

Trafikte ilerlemekte zorluk çeken sürücüler ise, " İstanbul'un durumu bu, 2 saattir yoldayız. Kuyruk Beylikdüzü'ne kadar ulaşmış" diye tepki gösterdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından su kesilirken, arıza onarım çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Su borusu patladı, yollar göle döndü

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Başakşehir, Yeşilkent, İSKİ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su borusu patladı, yollar göle döndü - Son Dakika


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