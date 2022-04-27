SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ

27.04.2022 16:09

ANTALYA'da içme suyu borusunun patlamasıyla çıkan su asfaltı kırarak yaklaşık 5 metre yukarıya çıktı.

ANTALYA'da içme suyu borusunun patlamasıyla çıkan su asfaltı kırarak yaklaşık 5 metre yukarıya çıktı. Patlamanın olduğu alandaki yol çöktü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarın Mithatpaşa Caddesi ile kesiştiği kavşakta yolun altındaki içme suyu ana isale hattındaki su borusu, bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan su asfaltı delerek yaklaşık 5 metre yukarı ulaştı. Ardından patlamanın olduğu yerdeki yol çöktü. Çökme nedeniyle yol araç trafiğine kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu.

Patlama nedeniyle çıkan su ve taşlar çevreye dağıldı. Belediye ekipleri çöken yolda onarım işlemine başlarken, tramvay yoluna biriken taşların temizlenmesinin ardından seferler tek taraflı başlatıldı.

Olayın yaşandığı yerde çalışan Sedat Dicle, 'Çıkan su olduğu gibi anayola kadar indi. Şaşırdık ve ilk görünce kaçtık. Sonra ana şebeke borusunun patladığını tahmin ettik" dedi.

SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ
SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ
SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ
SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ

YORUMLAR
500
Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu Son dakika haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Tramvay, Sakarya, Kepez, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement