SU BORUSU PATLAYINCA YOL ÇÖKTÜ - Son Dakika

ANTALYA'da içme suyu borusunun patlamasıyla çıkan su asfaltı kırarak yaklaşık 5 metre yukarıya çıktı. Patlamanın olduğu alandaki yol çöktü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarın Mithatpaşa Caddesi ile kesiştiği kavşakta yolun altındaki içme suyu ana isale hattındaki su borusu, bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle çıkan su asfaltı delerek yaklaşık 5 metre yukarı ulaştı. Ardından patlamanın olduğu yerdeki yol çöktü. Çökme nedeniyle yol araç trafiğine kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu.

Patlama nedeniyle çıkan su ve taşlar çevreye dağıldı. Belediye ekipleri çöken yolda onarım işlemine başlarken, tramvay yoluna biriken taşların temizlenmesinin ardından seferler tek taraflı başlatıldı.

Olayın yaşandığı yerde çalışan Sedat Dicle, 'Çıkan su olduğu gibi anayola kadar indi. Şaşırdık ve ilk görünce kaçtık. Sonra ana şebeke borusunun patladığını tahmin ettik" dedi.