Su borusu patlayınca yol çöktü, evler ve iş yeleri sular altında kaldı - Son Dakika

Su borusu patlayınca yol çöktü, evler ve iş yeleri sular altında kaldı

ADANA - Adana'da bulvar üzerindeki su borusunun patlaması sebebiyle yol çöktü. Yolun çökmesiyle boru hattından çıkan sular nedeniyle evler ve iş yerleri su altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ)ait su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Borunun patlaması sebebiyle bulvarı üzerinde yol çöktü. Yolda yaklaşık 8 metre çapında çukur oluştu.

Oluşan göçük nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı. Borundan çıkan sular nedeniyle çevredeki evler ve iş yerleri su altında kaldı.

İş yeri su altında kalan Enes Yıldız," Burada 3 yıldır belki 4 senedir su borusu patlıyor. Her seferinde söylüyoruz düzgün yapmıyorlar. Sürekli asfalt patlıyor yama yapıyorlar. Bu suyun çekilmiş hali, burası göl olmuştu. Belki bir buçuk saat suyun geçmemesi için etrafı taşla doldurduk. Buraların halini görüyorsunuz. Mecbur biz temizleyeceğiz, mağdur oluyoruz. İçerisi su altında kaldı. Dükkanın içerisinde bir sürü mal vardı, hepsi su oldu." Diye konuştu.