Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada

07.06.2022 09:54
Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada

ADANA'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu yolun yarılıp, taşkına neden olduğu onlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu yolun yarılıp, taşkına neden olduğu onlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Caddenin altından geçen içme suyu ana şebeke borusu patladı. Borunun patlamasıyla birlikte yolda göçük oluştu, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ara sokaklar nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi. Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi. Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirdi.

BASINÇLI SU YOLU YARDI

Bu arada, su borusunun patladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlayan borudan çıkan suyun basıncıyla yolun yarıldığı, ardından başlayan taşkınla caddenin sular altında kaldığı görüldü.


Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada
Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada
Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada
Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada
Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada
Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada
Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada
Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada
YORUMLAR
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Seyhan Belediyesi Destekledi, Cemal Ali Kupayı Aldı Seyhan Belediyesi Destekledi, Cemal Ali Kupayı Aldı Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada - Son Dakika
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