Su borusu tamiri yapmak isterken iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Su borusu tamiri yapmak isterken iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti

06.06.2022 20:43
Su borusu tamiri yapmak isterken iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde su borusu tamiratını yapmak isteyen Sedat Basa (28), iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde su borusu tamiratını yapmak isteyen Sedat Basa (28), iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün İskenderun Dumlupınar Mahallesi 215 sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İki çocuk babası Sedat Basa, kiracının su borusunda sızıntı olduğunu belirtmesi üzerine tamirat yapmak üzere malzemelerle birlikte eve gitti. Basa, bir poşete koyduğu malzemelerle binanın çatısından inerken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Sedet Basa'nın iki bina arasındaki dar bir alanda sıkıştığını gören kiracının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştığı yerden çıkartılan Sedat Basa'yı kontrol eden sağlık ekibi hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Su borusu tamiri yapmak isterken iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti
Su borusu tamiri yapmak isterken iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti
Su borusu tamiri yapmak isterken iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Dumlupınar, İskenderun, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su borusu tamiri yapmak isterken iki bina arasına düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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