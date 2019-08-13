Son Dakika Haberleri: Su borusu volkan gibi böyle patladı
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Su borusu volkan gibi böyle patladı

1 saat önce

Su borusu volkan gibi böyle patladıSİVAS - Sivas'ta patlayan su borusu ilginç görüntüler oluşturdu.

Su borusu volkan gibi böyle patladı
SİVAS - Sivas'ta patlayan su borusu ilginç görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta Aydoğan mahallesinde eskiyen su borusu kendiliğinden patladı. Patlamanın etkisi ile borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselince ortaya ilginç görüntüler çıktı. SİBELSKİ ekiplerinin müdahalesi ile su kesilerek, tonlarca suyun boşa akması engellendi. Patlayan boru kısa sürede onarıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:17 Kaynak: İHA
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