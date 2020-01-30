Su borusuna giren köpek yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde beton su borusunda mahsur kalan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi'nde kullanılmayan beton su borusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Doğanşehir Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerine bildirdi.
Harekete geçen ekipler, su borusunda köpeğin olduğunu belirleyince Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden destek istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yer tespiti yaptıktan sonra boruyu, sesin geldiği yere yakın noktadan, Doğanşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden gönderilen iş makinesi yardımıyla kırdı.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan köpek yavrusu, Doğanşehir Belediyesi veterineri Enes Ergen'e teslim edildi.