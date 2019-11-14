Son Dakika Haberleri: Su borusuna sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
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Su borusuna sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sıkıştıkları su borusunda mahsur kalan 6 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Su borusuna sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sıkıştıkları su borusunda mahsur kalan 6 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yeşilköy Mahallesi'nde toprağın altına gömülü 16 metre uzunluğundaki su borusunun içerisinde 6 köpek yavrusunun sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu köpekleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpekler mahalle sakinlerine teslim edildi.

İtfaiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:18 Kaynak: AA
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