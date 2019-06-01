Son Dakika Haberleri: Su borusuna sıkışan yavru kedi, yeri kamerayla belirlenip, kurtarıldı
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Su borusuna sıkışan yavru kedi, yeri kamerayla belirlenip, kurtarıldı

6 dakika önce

BALIKESİR'de su borusuna sıkışan yavru kedi, yeri kamerayla tespit edildikten sonra, kaldırım taşı sökülerek, kurtarıldı.

Su borusuna sıkışan yavru kedi, yeri kamerayla belirlenip, kurtarıldı, System.String[]
BALIKESİR'de su borusuna sıkışan yavru kedi,  yeri kamerayla tespit edildikten sonra, kaldırım taşı sökülerek, kurtarıldı.
Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan su gideri içine döşenen plastik boruya 2 aylık yavru kedi girdi. Ancak kedi borunun içinde ilerleyince sıkışıp, kaldı.  Kaldırımdan yürüyen vatandaşlar, kedi sesi geldiğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kedinin yerini tespit edebilmek için kamera kullandı. Kamerayla borudaki yeri tespit edilen kedi için önce kaldırım taşları söküldü. Ardından beton, hilti ile kırıldı. Yavru kedi sıkıştığı su borusundan kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğaya salındı.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:34 Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa, Altıeylül, Balıkesir, Güncel
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