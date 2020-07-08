Su borusunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Su borusunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde girdiği su borusunun içerisinde mahsur kalan yavru köpek, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde girdiği su borusunun içerisinde mahsur kalan yavru köpek, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki


Menekşe Mahallesi Lale Sokak'taki beton su borusunun içinde yavru köpek mahsur kaldı. Anne köpeğin havlama sesini duyan vatandaşlar sesin geldiği bölgeye gitti. Olay yerine giden vatandaşlar bir yavru köpeğin su borusunun içinde mahsur kaldığını, anne köpeğin başında ayrılmadığını görünce durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, su borusunun içinde mahsur kalan köpeği kurtardı.


Yavru köpek, olay yerinde bulunan annesinin yanına salındı. - MUĞLA

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su borusunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak 16:34 Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 09:53 İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
23:18
Galatasaray maçında 2 gol atan Cisse, krallıkta Sörloth'u geçti
22:28
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
19:24
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 05:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Su borusunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]