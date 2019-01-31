Su Borusundan 8 Metre Ağaç Kökü Çıktı
1 saat önce
Manisa'nın Gördes ilçesinde içme suyu temin hattında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, borudan 8 metre ağaç kökü çıkardı.
Manisa
'nın Gördes
ilçesinde içme suyu temin hattında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, borudan 8 metre ağaç kökü çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi
(MASKİ
) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların "suyun az aktığını" bildirmesi üzerine, bölgeye giderek çalışma yaptı.
Su iletim hattında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, su borusundan 8 metre ağaç kökü çıkardı.
Çalışmaların ardından, su akışı yeniden normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA
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