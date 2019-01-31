Son Dakika Haberleri: Su Borusundan 8 Metre Ağaç Kökü Çıktı

Su Borusundan 8 Metre Ağaç Kökü Çıktı

1 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde içme suyu temin hattında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, borudan 8 metre ağaç kökü çıkardı.

Su Borusundan 8 Metre Ağaç Kökü Çıktı, System.String[]
Manisa'nın Gördes ilçesinde içme suyu temin hattında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, borudan 8 metre ağaç kökü çıkardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların "suyun az aktığını" bildirmesi üzerine, bölgeye giderek çalışma yaptı.

Su iletim hattında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, su borusundan 8 metre ağaç kökü çıkardı.

Çalışmaların ardından, su akışı yeniden normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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