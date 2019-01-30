Son Dakika Haberleri: Su Borusunu Sıkışan Tavşan Köylüleri Susuz Bıraktı

Su Borusunu Sıkışan Tavşan Köylüleri Susuz Bıraktı

1 saat önce

Kars'ın Arpaçay ilçesine su deposunda ölen tavşan bir köyün susuz kalmasına neden oldu.

Su Borusunu Sıkışan Tavşan Köylüleri Susuz Bıraktı, System.String[]
Kars'ın Arpaçay ilçesine su deposunda ölen tavşan bir köyün susuz kalmasına neden oldu.

İlçeye bağlı Tepeköy köyünde şebeke suyu akmayınca depoyu kontrol eden köylüler, şebekeye su sağlayan boruya bir tavşanın sıkışarak öldüğünü fark etti.

Depodaki suya düştükten sonra boğulup sıkıştığı su borusundan su akışını kesen tavşanın cansız bedeninin depodan alınmasıyla şebekeye su verildi. Böylece köylüler yeniden suya kavuştu.

Köylülerden Maksut Adıgüzel, köylerindeki su kesintisine ölen bir tavşanın neden olduğunu belirterek, "Köyde bir süredir su kesikti. Depodan kaynaklı olduğunu tahmin ederek buraya baktık ve içinde bir tavşan ölüsünü gördük. Yaptığımız çalışmayla hayvan ölüsünü buradan çıkardık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Tepeköy, Arpaçay, Kars, Güncel
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