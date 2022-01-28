Su buharına yapılan 'yangın' ihbarı itfaiyeyi de şaşırttı - Son Dakika

Samsun'da itfaiye ekipleri 'yangın' diye ihbar edilen binada su buharı olduğunu görünce şaşkına döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan binada yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin 2 yangın söndürme aracı ve çok sayıda personeli de yangına müdahale etmek üzere adrese intikal etti. Bölgedeki yoğunluğa vatandaşlar da dahil oldu. Ancak durum beklenenden farklı çıktı.

Olay yerindeki polis, itfaiye, zabıta ve vatandaşlar yangının nerede olduğunu anlayamadı. İhbar yapılan binaya girilmesiyle de yangın sanılanın kalorifer kazanından çıkan su buharı olduğu anlaşıldı.

Yangın diye yapılan ihbar ekipleri de şaşırttı. - SAMSUN