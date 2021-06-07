Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında şaşırtan gerçek!

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyada sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

HAYRAN KİTLESİNİ GENİŞLETTİ

Kardeşlerim dizisinde Onur Seyit Yaran ile iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Su Burcu Yazgı Coşkun'ın yaşını duyanlar şaştı kaldı.

YAŞINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Oyunculuğa 2012 yılında başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun'ın 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Kırmızı Oda, Kuzgun, Bizi Hatırla, Kara Yazı, Sana Bir Sır Vereceğim ve Kardeşlerim gibi sevilen projelerde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun'ın 17 yaşında olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler.

SEVGİLİSİ YOK

Su Burcu Yazgı Coşkun'un sevgilisi bulunmuyor.

EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Su Burcu Yazgı Coşkun'un en büyük hayali de belli oldu. Genç oyuncu, "Dans etmeyi çok seviyorum. En büyük hayalim ileride Flamenko yapabilmek" dedi.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Setlere 2012 yılında adım atanSu Burcu Yazgı Coşkun, uzun bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hayran kitlesini genişletti.