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Su çekildi, nehir kenarında tarım başladı

6 saat önce

Su çekildi, nehir kenarında tarım başladı Keban Baraj Gölünü besleyen Murat Nehri Havzası'nda suların 1,5 kilometre çekilmesiyle ekilen marul ve turpta hasat başlarken, bazı çiftçilerin de ekin ekmeye başladığı öğrenildiELAZIĞ - Türkiye'nin önemli barajlarından Keban Barajı'nı besleyen...

Su çekildi, nehir kenarında tarım başladı

Keban Baraj Gölünü besleyen Murat Nehri Havzası'nda suların 1,5 kilometre çekilmesiyle ekilen marul ve turpta hasat başlarken, bazı çiftçilerin de ekin ekmeye başladığı öğrenildi

ELAZIĞ - Türkiye'nin önemli barajlarından Keban Barajı'nı besleyen Murat Nehri'nde suyun 1,5 kilometre çekilmesiyle çiftçiler fırsatı değerlendirip ekime başladı. Bir çiftçi, çekilen nehir kenarında Marul ve Turp yetiştirip hasadına da başladı.

Keban Baraj Gölünü besleyen ve 6 ay önce doluluk oranı maksimum seviyeye gelen Murat Nehri'nde, uzun bir aradan sonra su 1,5 kilometre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte Murat Nehri Havzası çevresinde yaşayan vatandaşlar daha önceden ekin ektikleri yerde tekrardan ekim için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Çiftçilerden Ramazan Sertkaya'da, suyun çekildiği araziye Turp ve Marul ekip büyüttü. Bugünlerde marul ve turpu hasat eden Sertkaya, satışını yaparak ekonomik kazançta elde etmeye başladı.

Çiftçilikle uğraşan ve suyun çekildiği bölgede belirli bir alanı eken Ramazan Sertkaya, "Yağışın yağmamasıyla birlikte sular geri çekildi ekinler ekilmeye başlandı. Hayvanlarda otlamaya başladı. Ben burada turp, marul ve maydanoz ektim. Suların çekilmesinden faydalanıyoruz"dedi.

Son 15 yıldır Murat Nehrin'in kenarını her dönem değerlendirip eken çiftçiler, bu yıl Keban Barajı'nın maksimum seviye gelmesi nedeniyle istedikleri kadar ekim yapamadığı öğrenildi. Yeni yeni suların çekilmesiyle çiftçiler, fırsatı değerlendirip önümüzdeki günlerde çeşitli alternatif ürünler ekmeyi planladığı belirtildi.

Su çekildi, nehir kenarında tarım başladı

Keban, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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