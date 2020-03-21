Su'da tasarruf dönemi - Son Dakika

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Su'da tasarruf dönemi

6 saat önce

BUSKİ'ye ait Dobruca'daki içme suyu tesislerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın son yüzyılın en kurak 5. yılını yaşadığını belirterek, vatandaşlardan 'suyu gerektiği kadar kullanmaları konusunda' anlayış beklediklerini söyledi.

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BUSKİ'ye ait Dobruca'daki içme suyu tesislerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın son yüzyılın en kurak 5. yılını yaşadığını belirterek, vatandaşlardan 'suyu gerektiği kadar kullanmaları konusunda' anlayış beklediklerini söyledi.


Başkan Alinur Aktaş'ın inceleme gezisine, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile Büyükşehir bürokratları da katıldı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Aktaş, Marmara Bölgesi'nin 190 mm olan sonbahar yağış ortalamasının 89.6 mm olarak gerçekleştiğini vurguladı. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 53, geçen yıla göre ise yüzde 55 oranında azalma yaşandığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bölge mevsim yağışı son 15 yılın en düşük seviyesinde. Bursa özelinde ise son 100 yılın en kurak 5. yılını yaşamış bulunuyoruz. Netice olarak, suyun geleceği ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve yetkili kurumlar tarafından açıklanan bulgular durumun vahametini ortaya koyuyor. BUSKİ Genel Müdürlüğümüz kanalıyla, Bursa'nın bugün sağlıkla tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı suyu etkin şekilde yönetmek için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımız tüm hızıyla sürerken, kamuoyunun da su yönetimi konusunda bilinçlenmesi ve gelecek nesiller için suyunu korumasını bilmesi son derece önemlidir. Toplum genelindeki su tasarrufu bilincinin sağlanması doğrultusunda geliştirilebilecek uygulama, yöntem ve argümanlar büyük değer taşıyor" dedi.


Bursa'da öncelik, 'sağlıklı ve kesintisiz' içme suyu temininde


Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının özellikle sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanması doğrultusunda yoğunluk kazandığını belirten Başkan Aktaş, "Bu kapsamda, içme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz yenilik ve iyileştirmelerle, sudaki kayıp kaçakla mücadelede büyük başarılara ulaştık. 1990'ların ilk yarısında yüzde 65'ler seviyesinde olan sudaki kayıp kaçak oranını, 'çözüm odaklı çalışmalarımız neticesinde' bugün Avrupa standartları değerinde olan yüzde 20'ler seviyesine geriletme başarısını gösterdik. Su kaçaklarındaki tasarrufumuz, şu anda şehrin 5 aylık tüketime eş değer konumdadır. İhalelerini bu yıl tamamladığımız İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerimizin içme suyu şebeke sistemi tamamen yenilenerek, bu ilçelerdeki kayıp-kaçak oranları da kontrol altına alınacaktır. Geliştirdiğimiz strateji ve vizyoner bakış açısı, su ve kanal idareleri arasında örnek gösterilen bu başarının elde edilmesinde en büyük paya sahiptir" diye konuştu.


Hayatın devamlılığında 'olmazsa olmaz' önemi bulunan 'su'yun değer ve kıymetinin bilinmesi ve çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini söyleyen Başkan Aktaş, "22 Mart Dünya Su Günü'nün; tüm canlıların ortak hayat kaynağı olan su'yun korunmasına, bilinçli ve duyarlı kullanılmasına vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Dobruca, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

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