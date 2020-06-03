Su dağıtıcısının motosikletinden sonra tüp dağıtıcısının cep telefonunu çaldı - Son Dakika

Su dağıtıcısının motosikletinden sonra tüp dağıtıcısının cep telefonunu çaldı

ANTALYA - Antalya'da tüp dağıtan kamyonetten cep telefonu çalan ve vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilen şüpheli, 1 hafta önce su dağıtıcısının motosikletini çalan kişi çıktı.

Olay Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4588 sokakta meydana geldi. Bir tüp firmasında ev ve işyerlerine dağıtım yapan görevli, kamyonetten tüpü alarak talepte bulunan adrese götürdükten sonra geri geldi. Camını açık bıraktığı kamyonetinin konsolundaki cep telefonunu bulamayınca aracın yanından ayrılmayan kişinin telefonunu çalmış olabileceğini düşünerek, kamyonun bulunduğu yerdeki güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde tüp dağıtıcısının araçtan ayrılmasının ardından şüphelinin sürekli kamyonetin etrafında dolandığı gözlendi. Tüp dağıtıcısı ve çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, telefonu kendisinin aldığını kabul ettikten sonra sakladığı yerden getirerek tüp dağıtıcısına teslim etti. Şüpheli, tüp dağıtıcısı tarafından olay yerine gelen polislere teslim edildi.

Bir hafta önce motosiklet çalmıştı

Tüp dağıtım aracından cep telefonunu çaldığı belirlenen şahsın adının İbrahim Halil Dağ olduğu, 1 hafta önce de sokağa çıkma yasağı sırasında su dağıtan görevlinin eve su bırakmak için geldiği sırada motosikletini çalan kişi olduğu belirlendi. Hakkında hırsızlık suçundan bir çok kez sabıkası olduğu belirlenen İ.H.D. hakkında hırsızlık yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.