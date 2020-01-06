Su damacanalarından sokak hayvanlarına yuva yaptılar - Son Dakika
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Su damacanalarından sokak hayvanlarına yuva yaptılar

7 saat önce

Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü personeli ve öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla soğuk kış günlerinde kampüste sığınacak yer arayan havyanlar için su damacanalarından yuva yaptı.

Su damacanalarından sokak hayvanlarına yuva yaptılar, System.String[]

Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü personeli ve öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla soğuk kış günlerinde kampüste sığınacak yer arayan havyanlar için su damacanalarından yuva yaptı.


Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan yurtlarda kalan öğrenciler ile personelin katılımıyla gerçekleşen sosyal sorumluluk projesinde, doğa canlılarının kış aylarında soğuktan korunması için kullanım tarihi geçmiş su damacanalarını değerlendirerek yuva yaptılar. Yüzün üzerinde hazırlanan yuvalar kampüs içerisine yerleştirilirken, yuvalardan isteyen herkese ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.


Beğeni toplayan bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı


Üniversite olarak eğitimle birlikte sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsediklerini ifade eden Yurtlar Müdürü Recep Uğur Arslan, yurtlarda kalan öğrencilerle birlikte kış aylarında zor zamanlar geçiren canlara destek olabilmek için tarihi geçmiş su damacanalarını değerlendirerek yuvalara dönüştürdüklerini söyledi. Kısa zamanda yüzün üzerinde yuva hazırladıklarını belirten Arslan, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yağmurların başlaması ve havaların iyice soğuması üzerine kampüste yaşamlarını sürdüren minik canların ortamları sıcak olsun diye Yurtlar Müdürlüğü olarak yuva projesini hayata geçirdik. Yurtlarda kalan öğrenciler ve personelin de katılımıyla kısa sürede yüzün üzerinde kullanım tarihi geçmiş damacanaları topladık. Soğuk havalardan hayvanların korunması için bu gibi projelerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de hazırlanan yuvalardan isteyen herkese ücretsiz olarak dağıtıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
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