"Su damlasına hasret kaldık" (2)

Beşşar Esed
rejimi ve destekçilerinin İdlib
'de süren saldırıları nedeniyle Türkiye
sınırı yakınındaki arazilere sığınan siviller, barınabilmek için temiz sudan gıdaya pek çok yaşamsal malzemeye ihtiyaç duyuyor.
Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller, temiz su, barınma, yiyecek gibi temel yaşam malzemelerinden yoksun yaşıyor.
"Hem gurbetlik zor hem fakirlik"
Savaş uçaklarının köylerini sürekli hedef alması sonucunda göç ettiklerini anlatan Mustafa Ali
de "Burada tuvalet yok. Çadırların zeminleri yok. Taşların üzerinde kalıyoruz. Akrepler ve yılanlar var. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. İş yok, para yok. Dar boğazdan geçiyoruz. Hem gurbetlik zor hem fakirlik." şeklinde konuştu.
Yerinden edilen başka bir sivil Abdülhalim Yasin ise "Evsiz kaldım. Zeytin
ağaçlarının altında kaldım. Şu an bize su ve ekmek lazım. Ben büyük bir aile babasıyım. İş yok. Ailemi nasıl geçindireceğim?" ifadesini kullandı.