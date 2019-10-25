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Son Dakika Güncel SÜ'de değerlendirme toplantısı düzenlendi

SÜ'de değerlendirme toplantısı düzenlendi

10 dakika önce

SÜ'de değerlendirme toplantısı düzenlendiSİİRT - Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, üniversite ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

SÜ'de değerlendirme toplantısı düzenlendi

SİİRT - Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, üniversite ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Konuk Evi'nde düzenlenen programda gazetecilere açıklamada bulunan Rektör Erman, 2007'de kurulan üniversitenin 500'ünün akademik, 380'inin idari olmak üzere binin üzerinde personelle her geçen gün gelişme kaydettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Erman, "17 bin öğrenciyle bölgede en hızlı büyüyen üniversiteler arasında yer almaktadır. Yabancı uyruklu öğrenci hiç bulunmazken şuan 2 bin 200 civarında aktif yabancı uyruklu öğrenci Siirt'te bulunmaktadır. Bu öğrenciler 34 farklı ülkeden ilimize gelmiş üniversitemize kayıt yapmış ve eğitimlerini Siirt Üniversitesi'nde almaktadırlar. Lisans önlisans programlarında yabancı uyruklu öğrenciler bulunduğu gibi sayıları gittikçe artan yabancı uyruklu öğretim üyesi istihdamı da üniversitemizde artık mutat olarak gerçekleşen bir uygulama haline geldi. Böylece Suriye'den, İran'dan, Mısır'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan ve diğer ülkelerden üniversitemize 15'e yakın yabancı uyruklu öğretim üyesi de öğrencilerimize eğitim vermektedir" dedi.

2020-2021 akademik yılında öğrenci sayasını 20 bine yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Erman, "Kuruluşu tamamlanan tıp fakültesi 30 öğrenci alımına başladı. Gelecek vizyonumuz kapsamında hedeflediğimiz tıp fakültesini ilerletmek ve öğrenci sayısını artırmak" diye konuştu.

SÜ'de değerlendirme toplantısı düzenlendi

Siirt Üniversitesi, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:42 Kaynak: İHA
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