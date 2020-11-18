SÜ'de hazırlanan "Urumday" projesi ile hayvansal atıklar enerjiye dönüştürülüyor - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin hazırladığı proje ile hayvansal atıklar enerjiye dönüştürülüyor.

Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Acaroğlu, dördüncü sınıf öğrencileri Mustafa Akın, Kazım Şahin Sert ve Yunus Emre Kaygusuz ile proje hazırladı.

Zehrin zararını gideren bir tür taş anlamına gelen "Urumday" adı verilen Akıllı Hibrit Mobil Biyogaz Sistemi, reaktördeki su ve hayvansal atıkların karışımından biyogaz üretilebiliyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyogaz, meyve, sebze ve yemek artıkları, hayvansal atıklar, endüstri atıkları ve atık su arıtma tesisi atıklardan elde edilebiliyor.

Güneş enerjisinden de yararlanılan proje ile elde edilecek enerji, birçok sektörün enerji maliyetini azaltabilecek.

"Artık biyolojik artıkları çevreye atmıyoruz, bunları enerjiye çeviriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Acaroğlu, çevreye zarar vermeyen, sürekli kendini yenileyen, doğal ortamlarda bulunan ve ülkeleri enerji bağımlılığından kurtaran yenilenebilir enerji kaynakları üzerine Türkiye'de çok ciddi atılımlar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu atılımlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Acaroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü tüketilen 100 birim enerjinin 76 birimini ithal yoluyla karşılıyoruz. Türkiye bütçesinin 3'te 1'i enerji ithalatına ayrılıyor. Rüzgar enerjisinde oldukça büyük bir potansiyele sahibiz. Üniversitemizde 1.35 megavatlık güneş enerjisi santralimiz var. Üniversitemizde yılda tüketilen 13 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisinin yaklaşık 6 milyon kilovat saatini GES santralimizden karşılıyoruz. Artık biyolojik artıkları çevreye atmıyoruz, bunları enerjiye çeviriyoruz."

"İlerleyen süreçte elektrik enerjisine çevirmemiz de mümkün"

Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mustafa Akın da hazırladıkları projedeki testlerin, hayvan gübresi kullanılarak yapıldığını bildirdi.

Akıllı Hibrit Mobil Biyogaz Sistemi'nin, metan gazı üretmek üzere kurulu bir sistem olduğuna dikkati çeken Akın, "Bunu ilerleyen süreçte elektrik enerjisine çevirmemiz de mümkün." ifadelerini kullandı.