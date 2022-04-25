SÜ'de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

SÜ'de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi

25.04.2022 17:47
SÜ'de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Alan'ın danışmanlığında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için sanal laboratuvar uygulaması geliştirdi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Alan'ın danışmanlığında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için sanal laboratuvar uygulaması geliştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Etkisinin İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında geliştirilen sanal laboratuvar uygulaması ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin içeriğine bağlı olarak senaryolar oluşturuluyor.

Sanal laboratuvarla personelin, iş başına geçmeden önce fabrika ortamını tıpkı gerçek dünyadaki gibi algılayarak deneyimleyebildiği aktarılan açıklamada, "Böylece çalışanlar, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri risklere ve tehlikelere maruz kalmadan sanal gerçeklik ortamında tecrübe kazanmış olacak." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
500
Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Selçuk Üniversitesi, Selahattin Alan, Sanal Gerçeklik, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SÜ'de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar!
17:33 Metin Öztürk isim açıklamadan hedef gösterdi: Aklımızda Galatasaray taraftarını coşturacak bir aday var
17:32 Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "mum" göndermesinde bulundu
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:25 Rezidansta işkence gören kadın: Saçlarımı kestiler, yanağımda ve ellerimde sigara söndürdüler
17:05 Teröristler Patlayıcıları düdüklü tencerenin içine yerleştirmişler!
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
16:28 Devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolatalar yağmalandı! Sıkışan sürücü kimsenin umurunda olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 17:54:47. #1.11#
SON DAKİKA: SÜ'de iş sağlığı ve güvenliği için sanal laboratuvar geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement