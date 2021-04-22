SÜ'de Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin istihdamına yönelik iş birliği - Son Dakika

SÜ'de Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin istihdamına yönelik iş birliği

22.04.2021 12:44
SÜ'de Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin istihdamına yönelik iş birliği, System.String[]

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ arasında kurumsal eğitim iş birliğine yönelik imzalanan protokol kapsamında, SÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı mezunu en az 25 kişiye yarı veya tam zamanlı iş imkanı sunulacak.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ arasında kurumsal eğitim iş birliğine yönelik imzalanan protokol kapsamında, SÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı mezunu en az 25 kişiye yarı veya tam zamanlı iş imkanı sunulacak.

İş birliği protokolü, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Haktan Saran tarafından çevrim içi olarak imzalandı. Protokol çerçevesinde; Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ tarafından verilecek 'Çağrı Merkezi Okulu Eğitim Programı'nda başarı sağlayan SÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı mezunlarının iş istihdamında öncelikle değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, 2021 yılında mezun olacak bireylerden itibaren her yıl en az 25 mezunun işe alım şartlarını sağlaması koşuluyla yarı veya tam zamanlı olarak istihdam edilmesi hedefleniyor. SÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerine kontenjan sınırlaması olmaksızın staj imkanının sağlanacağı protokolde; ders içeriklerinin sektörün beklentilerine göre güncellenmesi, ortak proje, Ar-Ge çalışması ile sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, akademik çalışmaların desteklenmesi, kariyer günleri, panel, sempozyum, seminer, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi ve deneyim paylaşımı gibi konular da yer alıyor.

"İmzaladığımız protokoller öğrencilerimizi motive ediyor"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ ile protokol imzalamaktan onur duyduklarını söyledi. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin motivasyona ihtiyacının olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, "İş insanları ve iş dünyasıyla imzaladığımız protokoller de öğrencilerimizi apayrı motive ediyor. Üniversite olarak kurumsallık anlamında devletin resmi statüsünü, resmi prosedürlerini, şeffaflığını uygulayan mekanizmanın yanı sıra özel sektörün de hızlı hareketliliğini elde etmiş bir mekanizma haline gelmesini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Sahadan geliyorsunuz ve bizlere, öğrencilerimize çok şey katacağınız inancındayız. Dijitalleşme ve dijital dünya, çağrı merkezlerinin önemini artırdı. Dünyada birçok üs artık bu anlamda istihdam oluşturmaya başladı. Bunun da farkındayız. Protokolümüzün hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Haktan Saran ise Selçuk Üniversitesinin büyük bir üniversite olduğunu belirterek, "SÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan herkes Türkiye'nin her yerinde bizimle çalışmaya adaydır. Çünkü sizin öğrencileriniz eminim ki belirli bir merhaleyi aşmış ve bizimle çalışmak için uygun arkadaşlardır. Programımız sadece çağrı merkezi özelinde kişi yetiştirmekten öte perakende sektörü için de gerekli olan bazı dinamiklerde liderlik gibi bazı vasıflarda öğrencilere destek oluyor. Protokolümüzün şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

SÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ali Alagöz de iş dünyasının aradığı yetkinlikte mezunlar verme gayretinde olduklarını anlattı. MYO bünyesinde 8 bölüm ve 11 programın bulunduğunu aktaran Alagöz, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında 235 öğrencinin öğrenim gördüğünü, bugüne kadar da 256 mezun verdiklerini dile getirdi. - KONYA

SÜ'de Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin istihdamına yönelik iş birliği
SÜ'de Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin istihdamına yönelik iş birliği
SÜ'de Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin istihdamına yönelik iş birliği
SÜ'de Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin istihdamına yönelik iş birliği

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Selçuk Üniversitesi, Assistt, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SÜ'de Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin istihdamına yönelik iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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