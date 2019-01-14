Son Dakika Haberleri: Su Deposu Buz Kulesine Dönüştü

Su Deposu Buz Kulesine Dönüştü

21 dakika önce

Van'da dondurucu soğukların etkisiyle boruları patlayan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla buz kulesine dönüştü.

Su Deposu Buz Kulesine Dönüştü, System.String[]
Van'da dondurucu soğukların etkisiyle boruları patlayan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla buz kulesine dönüştü.

Van'da etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düşmesi; gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden olurken, Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposunun şebeke hattındaki borularından biri de aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu. Sibirya soğuklarının hakim olduğu bölgede, zarar gören su deposundan çevreye akan su, buzdan bir şelaleyi andıran görüntü oluşturdu. Ekipler, bölgeye giderek su deposunda çalışma yaparak arızanın giderilmesi yönünde çalışma başlattı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Gevaş, Van, Güncel
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